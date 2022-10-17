Cenk Tosun siftahı Trabzonspor'a yaptı

Sezon başında Everton'dan transfer edilen Cenk Tosun, '3. Beşiktaş dönemindeki' ilk golünü Trabzonspor karşılaşmasında kaydetti.

Milli futbolcu oyuna i68. dakikada girerken, 70'te Weghorst'un kafa vuruşunda üst direkten dönen topu şık bir şekilde ağlara yolladı.