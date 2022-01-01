Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı tek golle geçerek son 16 turuna kalan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine saç baş yoldurdu. Belçikalı golcü, istekli görüntüsüne rağmen son dönemde bitiricilik konusunda sıkıntı yaşarken siyah-beyazlılar forvet takviyesi için harekete geçti.

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatıp takıma dönse de Everton'ın planları arasında yer almayan eski golcüsü Cenk Tosun'u geçen sezon olduğu gibi yine kiralamayı istiyor. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu da Beşiktaş'a dönmeyi isterken 6 aylık kiralama için Everton ile görüşmeler devam ediyor.

GEÇEN SEZON ŞANSSIZLIK YAŞADI

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında yine kiraladığı Cenk Tosun, 4 resmi maçta forma giyip 3 gol atarken Erzurum deplasmanında yaşadığı şanssız sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Cenk takviyesiyle forvet hattındaki rekabeti artırıp gol yollarında ilk yarıda yaşanan sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor.

BABASI MAÇI İZLEDİ!

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, önceki gün Vodafone Park'taydı. Tosun mücadeleyi takip ederken tribünde olan Necip Uysal'la da sohbet etti.