Beşiktaş'ta Bünyamin Balcı için kritik görüşme!
Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yerine Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirecek
Beşiktaş, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşmaya varan Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yerine Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı gündeme aldı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le Onur için bonservis pazarlıklarını sürdürürken Antalyaspor ile de masaya oturdu.
İlk görüşmelerde sonuç çıkmazken Akdeniz ekibi ile bugün yeni bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
ONUR, BÜNYAMİN'İ BEKLİYOR
Bünyamin Balcı transferini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, anlaşmanın sağlanması halinde bonservis konusunda belli aşamaya geldiği Başakşehir'e Onur Bulut konusunda vizeyi verecek.