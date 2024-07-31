Beşiktaş'ta Bünyamin Balcı için kritik görüşme!

Beşiktaş, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşmaya varan Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yerine Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı gündeme aldı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le Onur için bonservis pazarlıklarını sürdürürken Antalyaspor ile de masaya oturdu.

İlk görüşmelerde sonuç çıkmazken Akdeniz ekibi ile bugün yeni bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.