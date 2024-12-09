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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:33
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        Beşiktaş, Bodo Glimbt'e hazırlanıyor!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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