Beşiktaş'ta Birmancevic sesleri!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları sürerken sol kanat için listeye son olarak Veljko Birmancevic ismi dahil oldu.

İki sezondur Sparta Prag formasını terleten Sırp futbolcu için Çek ekibi ile temasa geçilirken görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

2023-2024 sezonunda kiralık geldiği Sparta Prag'da 48 maçta 22 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon başında ise Toulouse'dan 2.3 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı.

Birmancevic bu sezon ise 29 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş yönetimi, Birmancevic için teknik heyetten de olumlu rapor alırken farklı isimlerle ilgili de temaslar devam ediyor.