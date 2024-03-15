Beşiktaş'ta Al-Musrati Antalyaspor maçında yok!

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Beşiktaş, Süper Lig’in 30’uncu haftasında 16 Mart Cumartesi (yarın) sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

SALİH, TAYFUR VE AL-MUSRATI YOK Öte yandan tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl’ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al-Musrati’nin Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Bitexen Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacaktır."