BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Burak Yılmaz’a yardımcı olabilecek bir forvet almayı düşünüyoruz” açıklaması sonrası gözler transfere çevrilirken, hedefteki isimlerin başında Albian Ajeti geliyor. Siyah-Beyazlı yönetim, İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Arnavutluk asıllı İsviçreli golcü için çalışmalara başlarken kiralama formülüyle İngilizler'in kapısı çalınacak

ALTERNATİFİ LOIS DIONY

Ajeti, sezon başında 9 milyon euro karşılığında Basel’den West Ham’ın yolunu tutarken İngiliz ekibinde bu sezon çok az şans buldu. 22 yaşındaki golcünün ve kulübünün, tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Ajeti’nin olmaması durumunda ise rotanın St. Etienne’de bu sezon 2 maça çıkan ve gol atamayan Diony’ye çevirileceği öğrenildi.