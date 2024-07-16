Beşiktaş'ta 9 numaralı forma Semih Kılıçsoy'a verildi!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.
Giriş: 16.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:05
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.
Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.
Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.
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