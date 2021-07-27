Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Diego Godin ve Diego Costa transferlerini bitirmek için görüşmelere hız verdi.

GODIN İÇİN GÖZLER CAGLIARI'DE

Uruguaylı stoper, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baksa da en büyük sorun Cagliari'den aldığı senelik 4 milyon Euro'yu bulan maaş... Siyah-beyazlılar, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu elden çıkarmak isteyen İtalyan ekibine kiralama formülünü ve bu paranın yarı yarıya ödenmesini önerirken görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği kaydedildi.

COSTA BEKLEYİŞİ! ALTERNATİFLER...

Diego Costa konusunda ise oyuncuya son teklifini yapan siyah-beyazlılar, bekleyişini sürdürüyor. Tecrübeli yıldıza senelik 2.9 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapan Beşiktaşlı kurmaylar, yıldız oyuncunun Benfica ile dirsek temasını sürdürmesi nedeniyle alternatifleri de hazır tutuyor. Costa olmazsa en büyük adaylar Palmeiras forması giyen Miguel Borja ile Çin ekibi Dalian Pro'dan ayrılmak isteyen Salomon Rondon...

ALEX TEIXEIRA'DA KRİTİK SAATLER

Beşiktaş'ın gündemindeki diğer bir isim olan Alex Teixeira'da ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dubai'de görüşmeler gerçekleştirse de herhangi bir takımla anlaşmaya varamayan yıldız oyuncunun Beşiktaş seçeneğini masada tutmaya devam ettiği bildirildi. Sambacı'nın 2 gün içinde kesin kararını yönetime iletmesi bekleniyor.