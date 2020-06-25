Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası TFF'nin "Futbola Dönüş Talimatnamesi"ndeki yol haritası izlenecek. Buna göre; siyah-beyazlılar, 2 futbolcuyu takımdan ayırıp Konyaspor maçına çıkacak. Maçın ertelenmesi için kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor.

TFF'nin koronavirüs talimatnamesinde konu hakkında "Tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

RAKİPLERE DE TEST

Ayrıca yine talimatnameye göre; Beşiktaş'ın son 2 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da Kovid-19 testine girecek. Bu nedenle siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığı Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlara, 48 saat içinde koronavirüs testi yapılacak.