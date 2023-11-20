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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Suat Taştan'ı son yolculuğuna uğurladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Suat Taştan'ı son yolculuğuna uğurladı

        Geçtiğimiz gün vefat eden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:08
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        Suat Taştan son yolculuğuna uğurlandı
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        Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetim kurulunun yanı sıra Beşiktaş alt yaş gruplarından futbolcular ve antrenörler katıldı. Taştan, stadyumda yapılan tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

        AHMET NUR ÇEBİ: ÇOK NEZİH VE KİBAR İNSANDI

        Düzenlenen törende Taştan’ın ailesine ve sevdiklerine sabır dileyen Başkan Çebi, “Çok nezih ve kibar insandı. Nezaketine hayrandım. Hastalığının her döneminde bile çalışmaktan geri kalmadı. O iyi bir Beşiktaşlıydı. İyi bir sporcuydu. Camiamıza örnek olabilecek bu insanları ebediyete yolcu ettikten sonra camiamızın gelecek nesilleri ve çocuklarına iyi anlatabilmek biz yaşayan Beşiktaşlıların görevi olması lazım. Önce ailesine sabır diliyorum, tüm Beşiktaş camiasına sabır diliyorum. Nur içinde yatsın. İyi hatırlayalım, hatırladıkça da kendisine duamızı yapalım ve bu değerli insanları çocuklarımıza, gelecekte Beşiktaşlı doğacaklara hep anımsatalım. Anımsatacak düzeni ve tedbiri biz yöneticiler olarak taşıyalım ve devam ettirelim. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

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