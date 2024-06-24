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        Beşiktaş stat kapasitesini artırıyor

        Beşiktaş'ta stat çatı ve zemin yenileme işlemleri devam ediyor. Siyah beyazlılar, 42 bin 590 olan kapasitenin 50 bine çıkarılması yönünde de çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:16
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        Beşiktaş stat kapasitesini artırıyor
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        Tüpraş Stadyumu'nun zemini yenileniyor

        Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.

        Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor. 42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.

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