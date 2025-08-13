Habertürk
        Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, skor avantajını koruyup bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş karşılamasının oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 22:50 Güncelleme: 13.08.2025 - 22:50
        • 1

          Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlılar alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı mağlubiyetlerde Beşiktaş play-off turuna adını yazdıracak. Üç farklı mağlubiyette mücadele uzatmalara gidecek. Dört farklı her yenilgide ise Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-St. Patrick's maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

          Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          HT SPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

          Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

          İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

          Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

          Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

          Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

          Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

          Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

        • 6

          HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

          Uydu Bilgileri

          42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          Yayıncı Platformlar

          Digitürk: Kanal 75

          D-Smart: Kanal 79

          Tivibu: Kanal 87

          Kablo TV: Kanal 227

          Turkcell TV+

