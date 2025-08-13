Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlılar alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı mağlubiyetlerde Beşiktaş play-off turuna adını yazdıracak. Üç farklı mağlubiyette mücadele uzatmalara gidecek. Dört farklı her yenilgide ise Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek. Peki, "Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...