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        Haberler Spor Basketbol Diğer Beşiktaş-Slavia Banska Bystrica: 97-69 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş-Slavia Banska Bystrica: 97-69 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibini 97-69 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:10
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibini 97-69 mağlup etti.

        BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 54-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 74-52'yle önde bitiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 97-69 galibiyetle ayrıldı.

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