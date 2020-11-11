Beşiktaş savunmasında büyük kriz!

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta koronavirüs kabusunun üstüne bir de sakatlık eklendi. 3 futbolcusuna yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan siyah-beyazlılarda bu isimler 2 haftalık karantinada olacakları için Başakşehir maçında forma giymeleri çok çor görünüyor. Koronavirüse yakalanan futbolcuların ikisinin savunmada görev alan isimler olması, teknik heyetin 21 Kasım'daki zorlu Başakşehir maçı öncesi elini kolunu bağlarken bu haberlerin üstüne bir de Welinton'ın sakatlığının eklenmesi moralleri iyice bozdu. Gaziantep maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun da yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın defansta yaşanan bu kriz sonrası farklı isimleri savunmada görev vermek için arayışta olduğu kaydedildi.

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