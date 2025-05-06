Beşiktaş savunması derbide duvar ördü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinde sakat ve tam hazır olmayan isimlerin yokluğunda Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku ve Emrecan Terzi dörtlüsüyle çıktı.

Svensson istikrarlı oyununu derbide de sürdürürken bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan Terzi de verilen fırsatı bir kez daha iyi değerlendirdi.

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Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez şans bulan Emrecan, Solskjaer'in derbide de tercihi olurken 62 dakika sahada kaldı ve yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı. Gabriel Paulista, stoperde yine savunmanın liderliğini üstlenirken 12 uzaklaştırma, 4 pas arası ve 7'de 7 hava topu başarısıyla Fenerbahçe hücumcularına geçit vermedi. İlk kez stoperde forma giyen Masuaku da 62 dakikalık süreçte 6 uzaklaştırma, 2 pas arası, 3 top çalma ve 4'te 4 hava topu mücadelesi ile oynadı.

Sakatlığını atlatarak derbide son 28 dakika süre alan Felix Uduokhai de 9 uzaklaştırma, 2'de 2 ikili mücadele başarısı ve 5 hava topundan 4'ünü kazanma ile etkili bir performans gösterdi. Savunmacıların yanı sıra kaptan Mert Günok da kalesinde duvar ördü. 7 kurtarış yapan Mert, özellikle Anderson Talisca'nın sert şutlarında geçit vermedi. Bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Mert Günok, zaferin ardından taraftarların büyük alkışını aldı.