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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam ediyor. Şenol Güneş yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 21.12.2022 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Burak Pakkan
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
YEDEKLER: Mert, Tayyip, Montero, Nkoudou, Weghorst, Kerem, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, Barış Gök, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Mert Çapar, Kemal Rüzgar
YEDEKLER: Kadir, İbrahim, Feyyaz, Alpay, Ömer, Enes Olgun, Hüseyin Erkan, Semih Karadeniz, Bertu Alican, Mustafa Durak

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda 2 eksik bulunuyor.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor maçında yok.

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