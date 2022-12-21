Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. STAT: Vodafone Park

HAKEM: Burak Pakkan

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk

YEDEKLER: Mert, Tayyip, Montero, Nkoudou, Weghorst, Kerem, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, Barış Gök, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Mehmet Alp Kurt, Erkam Develi, Mert Çapar, Kemal Rüzgar

YEDEKLER: Kadir, İbrahim, Feyyaz, Alpay, Ömer, Enes Olgun, Hüseyin Erkan, Semih Karadeniz, Bertu Alican, Mustafa Durak

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK 2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda 2 eksik bulunuyor. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor maçında yok.