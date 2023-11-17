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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:19
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        Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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