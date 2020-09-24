Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor...

BEŞİKTAŞ - RİO AVE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Daniel Siebert

SAAT: 20.00

YAYIN: D-Smart 20. Kanal

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

YEDEKLER: Ersin, Larin, Hasic, Vida, Kartal, Mensah, Gökhan

TEKNİK SORUMLU: Murat Şahin

RIO AVE: Kieszek, Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Francisgo Geraldes, Carlos Mane, Bruno Moreira

YEDEKLER: Vieira, Monte, Lopes, Jambor, Pedro Amaral, Meshino, Gabrielzinho

TEKNİKDİREKTÖR: Augusto Vilela Gama

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyor... Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

KAZANAN TUR ATLAYACAK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

224. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.

PORTEKİZ EKİPLERİ İLE OLAN MAÇLAR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 19 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.