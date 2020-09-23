Beşiktaş, Rio Ave karşısında

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Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

KAZANAN PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

N'KOUDOU VE OĞUZHAN ÖZYAKUP TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

AVRUPA'DA 224. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.

AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 83 27 19 37 86 134 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 120 53 23 44 188 154 Toplam 223 84 46 93 295 326

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

RAKİPLERİNİ 112. KEZ KONUK EDECEK

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 112. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 111 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 169 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 113 gol gördü.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 19 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin Rio Ave maçı için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens ve Cyle Larin takımları adına dörder gol atarken, Adem Ljajic, Enzo Roco ikişer, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Umut Nayir ile Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

SON DÖNEMDEKİ AVRUPA KARNESİ ZAYIF

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek Beşiktaş, son dönemlerde Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almakta zorlanıyor.

Avrupa kupalarında tarihinde 3 kez çeyrek final oynayan 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli rekorlara imza atan siyah-beyazlı takım, son dönemlerde eski günlerini arıyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda sahadan bir kez berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 9 defa mağlup oldu.

KÖTÜ SERİ 2018-2019'DA BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki kötü serisi, 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilmesiyle başladı.

Beşiktaş, deplasmandaki Malmö maçının ardından 2018-2019 sezonunda oynadığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ise PAOK'a yenilmekten kurtulamadı.

HÜCUMU DA SAVUNMASI DA KÖTÜ

Beşiktaş, kötü sonuçlara imza attığı son 12 maçta hem hücumda hem savunmada başarısız oldu. Söz konusu dönemde fileleri 13 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

EVİNDE TEK GALİBİYET

Başarısız performans gösterdiği son 12 maçın 5'ini sahasında oynayan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı. 2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi.

AVRUPA'DAKİ SON 12 MAÇ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Malmö-Beşiktaş.................: 2-0

Beşiktaş-Genk...................: 2-4

Genk-Beşiktaş...................: 1-1

Sarpsborg-Beşiktaş...........: 2-3

Beşiktaş-Malmö.................: 0-1

Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2

Beşiktaş-Wolverhampton...: 0-1

Beşiktaş-Braga...................: 1-2

Braga-Beşiktaş...................: 3-1

Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

Wolverhampton-Beşiktaş...: 4-0

PAOK-Beşiktaş..................: 3-1