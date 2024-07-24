Beşiktaş peşindeydi! Hermoso'da sıcak gelişme

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Hermoso'nun adı Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok takımla anılırken İtalyan devi Napoli'nin de transferde adı geçiyordu.

Oyuncu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Napoli, İtalya'da bu haberleri servis eden Tuttosport'u yalanladı ve Hermoso'nun transfer hedefleri arasında yer almadıklarını açıkladı.

Napoli'nin açıklaması şu şekilde: "Tuttosport, Hermoso'nun Napoli'ye transfer olacağı konusunda konuşmaya devam ediyor. Savunma hattı, Marin ve Buongiorno'nun transferleriyle tamamlandı. Hermoso, Napoli'nin hedefleri arasında yer almıyor."

BEŞİKTAŞ İÇİN ZOR TRANSFER Daha önce Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel oyuncu ile görüştüklerini açıklamış ve "Hermoso'nun olma ihtimali sıfır. 2 milyon Euro'dan başlayan süreç 4 milyon Euro'ya çıkardık ama Arabistan takımlarından 8 milyon Euro civarında teklifler olduğunu söyledi." sözlerinde bulunarak transfer hakkında olumsuz konuşmuştu.