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        Beşiktaş - Pendikspor CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2023 - 20:41
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor.

        STAT: Beşiktaş

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        HAKEM: Kadir Sağlam

        Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

        Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze

        İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

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        20 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

        Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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