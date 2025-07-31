BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal 3-0, 4-1, 5-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Beşiktaş’ın karşılaşmayı uzatmalara götürebilmesi için 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlara ihtiyacı bulunuyor. Uzatmalarda eşiğliğin bozulmadığı durumda ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.