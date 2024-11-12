Beşiktaş milli arada yara saracak

Süper Lig'deki son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta üst üste kayıpların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst eleştirilerin de odak noktasına yerleşti.

Zirve yarışında ağır yara alan Siyah-beyazlılarda Hollandalı çalıştırıcı ise milli arada eksikleri tam anlamıyla kapatıp yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Rashica, bir önceki milli arada yaşadığı kas sakatlığının ardından sahaya dönüş süreci doğrultusunda Başakşehir karşısında da 20 dakika süre aldı.

Sakatlıktan dönse de tam hazır olmayan Milot Rashica da Başakşehir maçının son bölümünde oyuna girmişti. Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından tedbir amaçlı milli kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak çıkan ve Malmö ile Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Immobile'nin milli arada iyileşmesi bekleniyor.

Kosovalı futbolcu, Başakşehir maçında herhangi bir sorun yaşamasa da milli arada yeni bir sakatlık riski oluşmaması ve tam olarak hazır hale gelmesi için Kosova Milli Takımı sağlık heyeti ile de yapılan görüşmelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Rashica'nın da bu süreçte eksiklerini kapatması ve tam olarak hazır hale gelmesi planlanıyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu iki ismin dönüşünün yanı sıra savunma ve hücumdaki hataları da gidermek için ekstra mesai harcayacak.