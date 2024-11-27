Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, İsrail temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Kara Kartal’da, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlanan Ernest Muçi karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç programı ile BJK - Maccabi Tel Aviv maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…