Avrupa arenasında kritik 90 dakika! Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Lausanne’yi İstanbul’da ağırlıyor. Deplasmanda elde ettiği 1-1’lik beraberliğin ardından avantajı kendi sahasına taşıyan Kartal, bu kez kazanarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. İşte "Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları...