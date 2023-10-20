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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'la ismi anılan Igor Tudor İstanbul'a geldi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'la ismi anılan Igor Tudor İstanbul'a geldi!

        Son dönemde ismi Beşiktaş'la anılan Hırvat teknik adam Igor Tudor, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüp yaşanan flaş gelişmenin ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak Tudor'la ilgilerinin bulunmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:24
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        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
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        Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

        İsmi son günlerde Beşiktaş'la anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İstanbul'a geldi.

        45 yaşındaki teknik adamın İstanbul'a geliş nedeni ise henüz netleşmedi.

        BEŞİKTAŞ: MENAJER OYUNLARI!

        Igor Tudor'un İstanbul'a gelmesinin ardından Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

        Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

        2 HIRVAT ANTRENÖR BEŞİKTAŞ'A İMZA ATMIŞTI

        Beşiktaş, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i teknik heyete dahil ederken, Hırvat basını ise Igor Tudor'un da siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirileceğini yazmıştı.

        Bir dönem Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, son olarak Marsilya'yı çalıştırmış ve geçtiğimiz haziran ayında Fransız kulübünden ayrılmıştı.

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