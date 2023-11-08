Beşiktaş kritik sınavda! Konferans Ligi'nde rakip Bodo/Glimt
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yola devam etmek açısından oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkarken galibiyet şart...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.
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Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
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Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
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D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
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Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
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Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yola devam etmek için tek hedef galibiyet.
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Kartal, puan kaybı halinde son 2 haftaya girilirken elenme riskiyle karşı karşıya kalacak.
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ABOUBAKAR DÖNECEK
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.
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Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.
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ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR
Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
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Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.
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