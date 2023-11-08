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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kritik sınavda! Konferans Ligi'nde rakip Bodo/Glimt - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kritik sınavda! Konferans Ligi'nde rakip Bodo/Glimt

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yola devam etmek açısından oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkarken galibiyet şart...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:28
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

        • 2

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

        • 4

          D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

        • 5

          Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

        • 6

          Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yola devam etmek için tek hedef galibiyet.

        • 7

          Kartal, puan kaybı halinde son 2 haftaya girilirken elenme riskiyle karşı karşıya kalacak.

        • 8

          ABOUBAKAR DÖNECEK

          Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

        • 9

          Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

        • 10

          Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

        • 11

          ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR

          Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

        • 12

          Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

        • 13
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