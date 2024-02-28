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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:43
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        Beşiktaş, Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45’te karşı karşıya gelecek.

        MÜSABAKADA HAKEM ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

        Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

        VAR'DA GÖREV YAPACAK

        Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak.

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