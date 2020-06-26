Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

SAAT: 21.00

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Dorukhan, Kartal, Caner, Boateng

TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

YEDEKLER: Serkan, Mücahit, Volkan, Ali, Anicic, Shengelia, Miya, Ferhat, Daci, Thuram

TEKNİKDİREKTÖR: Bülent Korkmaz

İki futbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Umut Nayir, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

SARI ALARM!

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTA 4 PUAN

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evinde oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan toplayabildi.

Bu 3 maçta 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, 5 gol attı.

38. RANDEVU!

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bu yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 75 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

SON 16 MAÇTA 7 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.