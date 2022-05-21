Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Sarper Barış Saka
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 2
BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan İlkhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin
YEDEKLER: Göktuğ, Batshuayi, Atiba, Pjanic, Kerem, Aytuğ, Güven, Berkay, Emirhan Delibaş, Alex Teixeira
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi
YEDEKLER: Eray, Erten, Bytyqi, Ahmed Hassan, Endri Çekici, Oğulcan, M'Poku, Ahmet Karademir, Alberk Koç, Ekrem
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
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Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.
ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı.
Fransız teknik adam bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.
JOSEF VE ROSIER CEZALI
Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, oynanacak Konyaspor maçında görev yapamıyor.
Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza'nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Konyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gole izin verdi.
- Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste iki galibiyet almak ve lig dublesi yapmak istiyor.
- Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), üst üste üç iç saha karşılaşmasında puan kaybettiği bir süreci en son Ekim-Kasım 2017 arasında yaşadı (3B).
- Deplasmanda çıktığı son 13 Süper Lig maçında da gol atan ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Konyaspor (6G 7M), son sekiz karşılaşmada gole kapama yapamadı ve altı mağlubiyet aldı (2G).
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Beşiktaş (1B), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor (3G 7B 2M).
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