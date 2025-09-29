Habertürk
        Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 11'i! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 11'i!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:32
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        • 2

          Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

        • 3

          Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR

          RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.

          Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

          Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TAN SELÇUK İNAN'A KARŞI 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

          Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

          Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

          Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

          Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.

        • 6

          16 SEZON SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYALAR

          Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecek.

          Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'da Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Kocaelispor ile yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

          İki takım arasında 2008-2009 sezonunda oynanan son maçları Beşiktaş, 5-2 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

        • 7

          41. RANDEVU

          Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

          İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

          Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

          İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

        Yazı Boyutu
