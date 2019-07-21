Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman? Beşiktaş Kocaelispor hangi kanalda? soruları hem taraftarlar hem de tüm futbolseverler tarafından soruluyor. 2019 - 2020 sezonuna hazırlanmak isteyen Beşiktaş ile Kocaeli karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş Kocaelispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor hazırlık maçı için 21 Temmuz 2019 Pazar günü yani bugün saat 18.30'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kocaelispor'un hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ancak henüz hazırlık karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

BEŞİKTAŞ, RİVA'DAKİ HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

KARA KARTAL İLK MAÇTA PENDİKSPOR'U YENMİŞTİ

2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip, Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Beşiktaş 43. dakikada Quaresma'nın soldan ortasını kafa vuruşuyla tamamlayan Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Ahmet Gülay, Erdem Seçgin, Necip Uysal, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Oğuzhan Akgün ve Umut Nayir 11'i ile çıktı.

Pendikspor, 47. dakikada Ozan Papaker'in attığı golle skoru eşitlerken, 82. dakikada Orkan Çınar'ın golüyle siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı.

FİKRET ORMAN DA TAKİP ETMİŞTİ

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da izledi.

Orman'a yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican da eşlik etti.

Maçta ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanıldı. Mücadelede 6 kamera ile yeni sezon öncesi VAR sisteminin denemesi gerçekleştirildi.