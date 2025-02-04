Beşiktaş - Kırklarelispor maçı canlı izle! A Spor canlı yayın ekranı ile Beşiktaş - Kırklarelispor ZTK maçı şifresiz izle
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. Kırklarelispor maçı öncesi Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor. Cher Ndour ve Al Musrati de maç kadrosunda yer almıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Beşiktaş - Kırklarelispor maçı canlı izle'', ''Beşiktaş ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, A Spor canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı izle...
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Kupaya galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, grupa 3 puanla ikinci sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Kırklarelispor maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Beşiktaş ZTK maçı şifresiz izle ekranı A Spor olarak belirlendi. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Kırklarelispor maçı izle…
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BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı, 4 Şubat Salı bugün saat 20.30'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLE KANALI
Beşiktaş - Kırklarelispor maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin
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A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
A Spor güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
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