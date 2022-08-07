Ismael'in ise Türkiye Ligi'ni daha iyi çalışması lazım. Bu lig standart bir 4-2-3-1 ligi. 4-3-3 oynayacaksanız öndeki 3'lünün tamamı skorer olmalı ve daha da mühimi onları fazla geriye koşturmamalısınız. Bunun için orta saha sertliğini artırmalı ve savunmayı da öne çıkarmalısınız. Sağ stopere de bir atlet alındığında bu ihtimal artar. Orta saha sertliği artırma konusu ise mutlak transfere bağlı. Josef ve yeni transfer sertliği sağlar, Gedson da hücuma destek olur. Avrupa'da olunmadığı da düşünüldüğünde bu tip takviyeler takımı yarışta tutar.