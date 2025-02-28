Beşiktaş- Kayserispor maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgiyle sahadan ayrılan siyah beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer aldı. Öte yandan küme düşme hattının sınırında bulunan Kayserispor, çıktığı 23 maçta sadece 5 kez galip gelirken, 9 karşılaşmadan beraberlik ve mağlübiyetle ayrılarak 24 puan topladı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmalara hız kazandı. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...