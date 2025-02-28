Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Lig'de 41 puanla 4. sırada olan siyah beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan zorlu deplasmanda sürpriz arayan konuk ekip, karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Beşiktaş- Kayserispor maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgiyle sahadan ayrılan siyah beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer aldı. Öte yandan küme düşme hattının sınırında bulunan Kayserispor, çıktığı 23 maçta sadece 5 kez galip gelirken, 9 karşılaşmadan beraberlik ve mağlübiyetle ayrılarak 24 puan topladı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmalara hız kazandı. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Kayserispor maçı 1 Mart Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.
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BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
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