Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

SAAT: 21.45

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Vodefone Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Swiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst

YEDEKLER: Emre, Montero, Nkoudou, Cenk, Emrecan, Berkay, Kenan, Boyd, Oğuzhan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

YEDEKLER: Cenk, Ramazan, Mensah, Campanharo, Gökhan, İlhan, Mane, Mustafa, Nurettin, Ackah

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

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ÜÇ FUTBOLCU YOK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlıyor. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamıyor.

ATIBA REKORUNU GELİŞTİRİYOR

Beşiktaş'ta 10. sezonuna giren Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar ve Mario Gomez lige damga vuran oyuncular oldu.

Atiba, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta 9 sezonda 265 karşılaşmayla Süper Lig'de en fazla siyah-beyazlı formayı giyen yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Beşiktaş'ta 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla en çok oynayan futbolcu unvanını taşıyor. Feyyaz Uçar toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekorunu ele geçirdi.

Kayserispor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan (1B) ve bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşayan Beşiktaş (26 gol), son beş randevuda puan kaybetmedi.

Beşiktaş'a rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 12M), tek galibiyetini Temmuz 2020'de sahasında aldı (3-1).

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı sekiz Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Beşiktaş (3G 4B 1M), 2021/22 sezonunu sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak tamamladı.

Süper Lig'in açılış haftalarında oynadığı sekiz deplasman maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (3B 4M), tek galibiyetini 2+ gol kaydettiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den aldı (2010/11'de 2-0).

Açılışını iç sahada yaptığı son altı sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son kaybını 2001/02'nin ilk haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak yaşadı.