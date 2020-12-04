Beşiktaş Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçına sahne olacak zorlu randevuda çıkıştaki iki takım birbirine rakip olacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 4 Aralık Cuma akşamı saat 19:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier - Welinton - Montero - Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet Oğuz, Brecka, Sadiku, Hadadi, Hadergjonaj, Tirpan, Aytaç, Anıl, Alan, Varga