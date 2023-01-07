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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Beşiktaş'ın ligde 26 puanı bulunurken, Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve karşılaşmaya dair önemli notlar...

Giriş: 07.01.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

28' Cenk Tosun, 45+6' Weghorst

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, N'Koudou, Weghorst

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha Ben Ouanes.

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Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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