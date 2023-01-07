Kendisini ayakta alkışlayan tribünleri ellerini açarak selamlayan Weghorst'un daha sonra el salladığı görülürken 'Bye bye' yani 'Güle güle' dediği öne sürüldü.

Hollandalı golcünün bu hareketi kısa sürede gündeme otururken siyah-beyazlı taraftarların bazıları, Weghorst'un ayrılık imasında bulunduğunu ifade etti.

Weghorst'un sevincinin ardından Foot Mercato'dan aynı anda flaş bir iddia geldi. Habere göre Manchester United, Wout Weghorst'u Beşiktaş'tan transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.Kırmızı Şeytanlar hücum hattı için önceliğini Weghorst'a verirken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.