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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler! - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!

        Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Ligde sob-n 2 maçını kazanan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'i....

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:56
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

          Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 2

          BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA

          Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

          Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

          Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.

          Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.

        • 4

          KASIMPAŞA SON 2 MAÇINI KAZANDI

          Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 2 mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

          Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

          Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

        • 6

          Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

        • 7

          KASIMPAŞA, SON ÜÇ MAÇTA BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

          Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

          Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.

        • 8

          "Kara kartal", sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

        • 9

          BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

        • 10

          KASIMPAŞA'NIN BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

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