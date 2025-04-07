Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Ligde sob-n 2 maçını kazanan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'i....
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA
Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.
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BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.
Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.
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KASIMPAŞA SON 2 MAÇINI KAZANDI
Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 2 mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
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BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK
Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.
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Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.
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KASIMPAŞA, SON ÜÇ MAÇTA BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.
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"Kara kartal", sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.
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BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
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KASIMPAŞA'NIN BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ