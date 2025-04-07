Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!

KASIMPAŞA SON 2 MAÇINI KAZANDI

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı. Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 2 mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.