        Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı: 10 eksik! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı: 10 eksik!

        Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:50
        Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı: 10 eksik!
        Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kayserispor karşısında statü gereği bazı oyuncularından yararlanamayacak siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i kafileye dahil etti.

        Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

        Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, maçta forma giyemeyecek.

        Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

