Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Kayseri Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım otobüsünden inerek kendisine çiçek veren çocuk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.