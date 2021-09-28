Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 2. maçta Ajax'la deplasmanda karşılaşıyor. İşte zorlu maç öncesi grupta görünüm...

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU 1. HAFTA SONUÇLARI

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU 2. HAFTA SONUÇLARI

19:45 Ajax-Beşiktaş

22:00 Borussia Dortmund - Sporting Lizbon

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

1- Ajax / 3 Puan

2- Dortmund / 3 Puan

3- Beşiktaş / 0 Puan

4- Sporting Lizbon / 0 Puan

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:



28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş