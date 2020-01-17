Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre Kartal, hem kazanarak zirve ile farkı 4'e düşürmeyi hem de ilk yarıda kabus gibi geçen ilk 6 hafta da iyi bir giriş yapmayı hedefliyor.

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada sadece Göztepe'yi yenerken Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a mağlup olmuş, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile de berabere kalmıştı. Bu periyotta 5 puan toplayarak dibe vuran Kartal, sonrasında aldığı seri galibiyetlerle ise zirveye tırmanmıştı.

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Devre arasına lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta hedef ilk yarının başındaki kayıpları bu kez telafi etmek. Teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olmaları için bu periyotta hata lükslerinin olmadığının altını çizerken özellikle Sivasspor ve Trabzonspor'la içeride oynayacak olmalarının avantajını değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.