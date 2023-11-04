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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kentte orman yangını çıktı! Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor! Çanakkale orman yangını son durum nedir?

        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!

        Çanakkale'nin Gelibolu, Muğla'nın Yatağan ve İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale etti. Dikili'deki yangının kontrol altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:14
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        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

        YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ

        DHA ve AA'da yer alan habere göre Muğla'nın Yatağan ilçesi, Bencik Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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        DİKİLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

        İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gazipaşa Mahallesi'nde sitelere yakın bir konumda çıkan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 2 helikopterle havadan da müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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        #çanakkale yangın
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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