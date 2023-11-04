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        Haberler Dünya Diplomasi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dehşete düştüm

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Dehşete düştüm

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırı haberinden dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:32
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        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi’ne yaptığı saldırıdan dolayı “dehşete düştüğünü” belirtti.

        BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Guterres, “Gazze'de Şifa Hastanesi'nin önünde bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı haberi beni dehşete düşürdü. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı.” ifadesini kullandı.

        Yaklaşık bir aydır Gazze'de aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin kuşatılarak öldürüldüğünü, evlerinin bombalandığını ve yardımların engellendiğine işaret eden Guterres, “Bu artık durmalı.” dedi.

        BM Genel Sekreteri, Gazze'de insani durumun “korkunç” olduğunu, tüm halkın travma yaşadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, insani ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

        Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de tekrarlayan Guterres, nüfus sahibi ülkeleri, savaş hukukuna uyulmasını sağlamak ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

        İsrail ordusunun, dün, Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırısında 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

        Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

        Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir

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        #Antonio Guterres
        #gazze şifa hastanesi
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