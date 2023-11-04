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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI YAYIN | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın izle - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 19 maçı da kazanan Fenerbahçe, 11. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 10 maçta 30 puan toplarken, Trabzonspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2023 - 19:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:12
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        10' Onuachu

        STAT: Ülker

        HAKEM: Zorbay Küçük

        VAR: Mete Kalkavan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

        İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

        Ligde 31 puanlı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek haftayı yine lider tamamlamayı amaçlıyor.

        Lige istediği gibi başlayamayan ve 8. hafta sonunda Nenad Bjelica ile yollarını ayırarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı göreve getiren Trabzonspor ise Kadıköy'de tarihi galibiyet peşinde. Rakibini son olarak 26 yıl önce deplasmanda mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu akşam son vermek istiyor.

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        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

        TRABZONSPOR'DA 2 İSİM YOK

        Trabzonspor'da ise 2 futbolcu Fenerbahçe karşısında takımı yalnız bırakacak. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez dev maçta forma giyemeyecek.

        AVCI, KARTAL´A KARŞI ÜSTÜN

        Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 27 kez karşılaşan Abdullah Avcı, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor´un başında sarı lacivertlilerle 4 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü. Avcı, Fenerbahçe´yle Trabzon´da son oynadığı maçta Jorge Jesus yönetimindeki rakibini 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe´nin yeni dönemdeki hocası İsmail Kartal ile bugüne kadar 9 kez rakip olan Avcı, bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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