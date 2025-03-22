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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-İstanbulspor maçı hangi kanalda? BJK hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

        Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kara Kartal, milli maçların ardından Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Peki Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:37
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        • 1

          Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden Kara Kartal, milli aranın ardından Galatasaray ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat, kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…

        • 2

          BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-İstanbulspor maçı, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı, Beşiktaş'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Beşiktaş'ın YouTube hesabına ulaşabilir ve hazırlık maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          PUAN DURUMLARI

          Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş 26 maç sonunda topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Beşiktaş, milli maçların ardından Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

        • 6

          Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ise 30 maç sonunda topladığı 46 puanla 6. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İstanbulspor, Beşiktaş'la oynaycağı hazırlık maçının ardından ligde Adanaspor'a konuk olacak.

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