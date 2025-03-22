Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden Kara Kartal, milli aranın ardından Galatasaray ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat, kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…