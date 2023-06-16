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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları için "Görmeden de Severiz" kampanyası başlatıldı

Beşiktaş´ın formalarını üreten Adidas, yeni sezon forma tanıtımı öncesinde "Görmeden de Severiz" isimli kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek.

Giriş: 16.06.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları için
DHA

Adidas, Beşiktaş´ın 2023/2024 sezon forma tanıtımı için taraftara yönelik sürpriz bir kampanya hayata geçirdi. "Görmeden de Severiz" isimli kampanya ile taraftarlar yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek.

"Görmeden de Severiz" kampanyasıyla taraftar iç saha forması, deplasman forması ve üçüncü formayı bugün saat 18:00 itibariyle internet üzerinden satışa sunuldu. Formalar 21 Haziran 2023 tarihinde lanse edilecek. Görmeden de severiz diyerek takıma bağlılığını gösteren taraftarlar, lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak. Takım tarafından özel bir notla gönderilecek olan formaların hikayeleri ise şöyle:

İç Saha Forması: Beşiktaş JK´nın 120 yıllık tarihi boyunca kazandığı başarıların izlerini taşıyan iç saha forması bir klasik olarak koleksiyonda yerini alıyor. Beşiktaş JK´nin geçmişine gururlu bir bakış açısı sunan iç saha forması, her günü saygıyla selamlıyor.

Deplasman Forması: Beşiktaş´ı nerede olursa olsun yalnız bırakmayan taraftarına ithafen hazırlanan deplasman forması, taraftarın takıma olan inancını üzerinde taşıyor. Her şeyi göze almanın ve her koşulda birlikte kanatlanmanın sembolü olarak adlandırılıyor.

Üçüncü Forma: Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet´in kalbinde yer alan Beşiktaş´ın 120 yılını, Cumhuriyet´in 100. yılıyla birleştiren üçüncü forma, tarihe bir saygı duruşu niteliğinde.

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